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Güney'de kişi başı çöp üretimi çok yüksek

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Güney'de kişi başı çöp üretimi çok yüksek
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Güney Kıbrıs’ta kişi başı yıllık çöp üretiminin 609 kilogram olduğu ve bunların büyük bölümünün çöplüklere döküldüğü bildirildi.
Haravgi gazetesi, AB tüzükleri gereği bu miktarın değişmesi ve 2025 yılına kadar atıkların en az yüzde 55’inin geri dönüşümde değerlendirilmesi gerektiğini yazdı.
Haberde, 2030 yılında atıkların en az yüzde 60’ının, 2035’te de en az yüzde 65’inin geri dönüşümde değerlendirilmesi gerekeceği ifade edildi.
 
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