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Güney'de enflasyon Ağustos'ta yükselişe geçti

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Güney'de enflasyon Ağustos'ta yükselişe geçti
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Güney Kıbrıs’ta önceki aylarda düşüş seyrinde olan enflasyon hızının Ağustos ayında yükseldiği bildirildi.
Fileleftheros’un Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın dün yayımladığı verilere dayandırdığı habere göre, Temmuz’da yüzde 2,4 olan enflasyon hızı Ağustos’ta 3’e yükseldi.
Ağustos 2022’deki değerin yüzde 9,6 olduğunu hatırlatan gazete, bu yılki enflasyon değerlerinin geçen yıla göre düşük seyretmesine rağmen Ağustos 2023’te görülen artışın, fiyatların önümüzdeki aylarda da artacağına işaret ettiğinden kaygı yarattığını belirtti.
Habere göre, Eurostat verilerinin kaygılandıran bir diğer yönü ise gıda enflasyonunun hız kesmemesi ve genel enflasyondan iki buçuk kat fazla olması. Güney Kıbrıs’ta gıda, alkol ve tütün fiyatı artış hızı Haziran’da yüzde 8,9, Temmuz’da yüzde 8,7 iken Ağustos’ta yüzde 8,6’larda seyretti.
 

Etiketler; #enflasyon #Ağustos
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