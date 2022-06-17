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Güney'de ek bütçenin 53 milyon Euro'su 'savunma'ya

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Güney'de ek bütçenin 53 milyon Euro'su 'savunma'ya

Rum Maliye Bakanlığı dün 171,9 milyon Euro’luk ek bütçeyi Rum meclisinin onayına sundu. Ek bütçede öngörülen en büyük ödeneğin “savunma” harcamaları için olduğuna dikkat çekildi.

Haravgi ve Fileleftheros’a göre talep edilmekte olan (171,9 milyon Euro’luk) ve Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 0,64’ü kadar olan ek bütçe 2022 içerisinde talep edilen ikinci ek bütçe. İlki birkaç gün önce onaylanan 102 milyon Euro’luk ek bütçeydi. Rum meclisinin onayına dün sunulan ek bütçedeki en büyük harcamanın, “savunma harcamaları” için talep edilen 53 milyon Euro’luk harcama olduğu dikkat çekiyor.

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