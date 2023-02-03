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Güney'de Covid-19'dan 4 ölüm daha

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Güney'de Covid-19'dan 4 ölüm daha
Güney Kıbrıs’ta 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yapılan 64 bin 166 test neticesinde bin 497 yeni vaka belirlenirken, 4 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.
“Sigmalive” haber sitesi, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, hayatını kaybedenlerin 2’sinin erkek 2’sinin ise kadın olduğu belirtti.
Haberde toplam ölü sayısının 1291’e; toplam vaka sayısının ise 644 bin 160’a çıktığı ifade edildi.
Hastanede tedavi gören 65 kişiden 13’nün durumunun ciddi olduğunu belirtilen haberde, test sayılarına göre pozitiflik oranı ise yüzde 2.33 olarak verildi.
 
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