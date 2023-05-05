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Güney'de Covid-19 can almaya devam ediyor

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Güney'de Covid-19 can almaya devam ediyor
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Güney Kıbrıs’ta 21 Nisan-4 Mayıs döneminde koronavirüsten 10 kişi hayatını kaybederken 2 bin 404 yeni vaka belirlendi.
“Sigmalive” haber sitesi, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak  toplam 82 bin 817 test neticesinde 2 bin 404 yeni vakanın belirlendiğini, yaşları 68-90 arasında olan 10 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.
Bu verilere göre, toplam ölü sayısı bin 364’e, vaka sayısı ise 66o bin 854’e yükseldi. Yapılan testler neticesinde ise pozitiflik oranı yüzde 2.9 oldu.
Güney Kıbrıs’taki hastanelerde şu anda 2’sinin durumu ciddi olmak üzere 33 kişi koronavirüs tedavisi görüyor.
 
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