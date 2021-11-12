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Güney'de 2022 yılının ilk yarısında 8 bin 657 işçiye ihtiyaç var

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Güney'de 2022 yılının ilk yarısında 8 bin 657 işçiye ihtiyaç var
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Güney Kıbrıs’ta 2022 yılının ilk yarısına kadar 8 bin 657 işçiye ihtiyaç olduğu haber verildi.

İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu’nun (OEV) işgücü (işçi) eksikliğiyle ilgili araştırmasına göre, Rum kesiminde insan kaynaklarına olan ihtiyacın bu yılın sonuna kadar 4 bin 160 kişi olduğunu, 2022 ortalarına kadar ise bu ihtiyacın 4 bin 497’ye çıkacağını yazan Alithia gazetesi, bir diğer ifadeyle, işletmelerin kısa ve orta vadeli olarak 8 bin 657 kişiye ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

OEV’in araştırmasına toplam 320 işletmenin katıldığını yazan gazete, en büyük problemin konaklama endüstrisi, perakende ticaret ve niteliksiz işgücünde ortaya çıktığını ekledi.

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