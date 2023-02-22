banner913
banner885
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
10 0
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
7 0
 
"3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı"
7 0
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
13 0
Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
10 0
TC Milli Savunma Bakanı Akar
TC Milli Savunma Bakanı Akar "depremden sonra asker kışladan geç çıkarıldı" iddiasına yanıt verdi:
18 0
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
36 0
banner915

Güney'de 200 binden fazla bina şiddetli depremde yıkılabilir

banner476

Güney Kıbrıs’ta deprem yönetmeliğinden önce inşa edilen 200 binden fazla bina olası bir depremde yıkılabilir

banner825
Güney'de 200 binden fazla bina şiddetli depremde yıkılabilir
Güney Kıbrıs’ta 200 binden fazla binanın, deprem yönetmeliği yayınlanmadan önce inşa edildiği ve olası bir yıkıcı depremde, şiddeti Türkiye’de yaşanan depremden az olsa bile yıkılma tehlikesi bulunduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki Bilim ve Teknik Odası’nın (ETEK), birçok binanın bakımının yıllardır yapılmamış ve düzenli olarak denetlenmemiş olması nedeniyle yetkili makamlara bu konuda sorumluluk alması çağrısında bulunduğunu yazdı.
Gazete, ETEK Başkanı Konstandinos Konstandis’in, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na mektup gönderilerek kamuya ve özel sektöre ait binaların statik yeterliliği ile bu binaların yeni denetim planına dair bilgilendirme talebinde bulunduklarını kaydetti.
Habere göre Konstandis, spor salonları, kiliseler ve genel olarak çok sayıda insanın girip çıktığı tüm binaların kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.
Konstandis ayrıca, binaların denetiminden sorumlu memurların işinin ne kadar zor olduğunun bilincinde olduklarını ve bu çerçevede yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.