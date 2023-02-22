Güney'de 200 binden fazla bina şiddetli depremde yıkılabilir

Güney Kıbrıs’ta deprem yönetmeliğinden önce inşa edilen 200 binden fazla bina olası bir depremde yıkılabilir

Güney Kıbrıs’ta 200 binden fazla binanın, deprem yönetmeliği yayınlanmadan önce inşa edildiği ve olası bir yıkıcı depremde, şiddeti Türkiye’de yaşanan depremden az olsa bile yıkılma tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki Bilim ve Teknik Odası’nın (ETEK), birçok binanın bakımının yıllardır yapılmamış ve düzenli olarak denetlenmemiş olması nedeniyle yetkili makamlara bu konuda sorumluluk alması çağrısında bulunduğunu yazdı.

Gazete, ETEK Başkanı Konstandinos Konstandis’in, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na mektup gönderilerek kamuya ve özel sektöre ait binaların statik yeterliliği ile bu binaların yeni denetim planına dair bilgilendirme talebinde bulunduklarını kaydetti.

Habere göre Konstandis, spor salonları, kiliseler ve genel olarak çok sayıda insanın girip çıktığı tüm binaların kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

Konstandis ayrıca, binaların denetiminden sorumlu memurların işinin ne kadar zor olduğunun bilincinde olduklarını ve bu çerçevede yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

