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“Gözünüzü Kıbrıs sorunundan ayırmayın”

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Görevini devretmeye hazırlanan Anastasiadis, her türlü çabasına rağmen, Türkiye’nin uzlaşmaz tutumu nedeniyle hala daha bölünmüş bir ülkenin başkanlığı görevinden ayrılacağını söyledi ve yabancı büyükelçilere “Gözünüzü Kıbrıs sorunundan ayırmayın” diye seslendi

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“Gözünüzü Kıbrıs sorunundan ayırmayın”
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, görev süresinin dolmasına az bir zaman kala, uluslararası topluma son kez mesaj verdi.
Güney’de yayımlananan Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in mesajında, Kıbrıs’ın AB Müktesebatı ve BM parametreleri çerçevesinde, iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon zemininde yeniden birleşmesinin ileriye götürecek tek yol olduğunu söylediğini yazdı.
Gazete, Başkanlık Sarayı’nda önceki akşam, yabancı büyükelçiler ve yüksek komiserlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Anastasiadis’in, Suriye ile Türkiye’de yaşanan yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerini sunduğunu kaydetti.
Habere göre Anastasiadis, 10 yıllık görev süresi içinde gerek ikili, gerekse bölgesel düzeyde iş birliği yaptığı büyükelçilere ve geldikleri ülkelerin hükümetlerine teşekkür etti.
Anastasiadis, her türlü çabasına rağmen, Türkiye’nin uzlaşmaz tutumu nedeniyle hala daha bölünmüş olan bir ülkenin başkanlığı görevinden ayrılacağını dile getirdi.
Habere göre Anastasiadis, Türkiye’nin iki devletli çözüm tezinin gerek Kıbrıs ve Kıbrıslılar, gerekse tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından zararlı olacağını ve küresel sonuçlar doğuracağını kaydetti.
Anastasiadis, büyükelçiler ve yüksek komiserlerden gözlerini Kıbrıs sorunundan ayırmamalarını ve yeni Başkan ile bu konuda iş birliği içerisinde olmalarını
 
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