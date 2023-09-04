Evsiz yabancıyı bile dövdüler

Limasol’da geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen olaylarda maskeli kişilerin, bir mağaza dışında uyuyan evsiz bir yabancıya saldırdıkları ve dövdüklerini gösteren videolar ortaya çıktı. Olaylarda 13 kişi tutuklandı, binlerce Euro değerinde zarar meydana geldi

Limasol’da geçtiğimiz Cuma akşamı, mülteci sorununu protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteride çıkan olayların ardından yaşanan gelişmeler Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi Rum Yönetimi’nin yaşanan olaylarla baş etmekte zorluklar yaşadığını yazdı. Gazete, polisin bir kez daha hiç kimseyi koruyamadığını ve ortalığı dağıtan, yakan ve saldıran maskelilerin olaylarını önleyemediğini belirtti.Alithia gazetesi ise, Limasol’daki olaylar sırasında maskeli kişilerin, Limasol’daki bir mağaza dışında uyuyan evsiz bir yabancıya saldırdıkları ve dövdüklerini gösteren, sosyal medyada dolaşan videoya ilişkin fotoğrafı paylaştı.Habere göre videoda, maskeli kişilerin, ilk önce yabancı asıllı evsiz kişiye fiziksel saldırıda bulunduğu ardından ise bu kişiyi mağazadan uzaklaştırarak binayı yakmak için mağaza önüne patlayıcı koydukları görülüyor.13 KİŞİ TUTUKLANDIGazete bir başka haberde ise olayla ilgili şüpheli gözüken 13 kişinin tutuklandığını yazdı.Bu kişilerin, haklarında 4 gün tutukluluk emrinin verildiği Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını yazan gazete, tutuklanan 13 kişinin 16 ila 50 yaş arasında olduğunu da belirtti.Alithia gazetesi Limasol’da bir mini market sahibi, 4 çocuk annesi kadının yaşadıklarının sarsıcı olduğunu yazdı.Maskeli kişilerin, kapalı olan mini marketin kapısını demir sopalarla kırarak içeri girdiğini, para çaldığını ve markette zarara yol açtığını yazan gazete mini marketin daha sonra ateşe verildiğini belirtti.Haberde, markette binlerce Euro değerinde zarar meydana gelirken tüm hasılatın da çalındığı ifade edildi.Gazete bir başka haberinde ise, Rum Polis Genel Müdürü Stelyos Papatheodoru’nun olayların hemen ardından Limasol’a giderek Limasol polisiyle bir toplantı gerçekleştirdiğini yazdı.Haravgi gazetesi, elektronik kelepçe ile kontrol altında bulunan bir mahkumun, Limasol’da meydana gelen olaylar sırasında tutuklanması nedeniyle mahkumdan sorumlu olan gardiyanın açığa alındığını yazdı.İkamet yeri Lefkoşa olan bahse konu kişinin, 20 aylık hapis cezasına çaptırıldığını yazan gazete, tahliye tarihi 19 Kasım 2023 olan bahse konu mahkumun, 14 Ağustos 2023 itibarıyla cezaevinde tutuklu kalmaksızın elektronik izleme(kelepçe) sistemiyle dışarda cezasını çektiğini anımsattı.Öte yandan Politis gazetesi “Polis Seyirci ve Plan Sadece Kâğıt Üstünde-Limasol Holiganların Eline Teslim Edildi-Hükümet Tarafından Başarısızlık Kabul Edildi” başlıklı haberinde Limasol’da yaşanan olaylara geniş bir şekilde yer verirken Rum Başkanlığı’nda önceki sabah düzenlenen toplantıda polis tarafından uygulanan operasyon planının başarısız olduğunun kabul edildiğini yazdı.