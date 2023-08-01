EuroAsia Interconnector projesinin revize edilmiş bütçesi Güney'de onaylandı

Güney Kıbrıs Enerji Düzenleme Kurumu'nun (RAEK), EuroAsia Interconnector’ün revize edilmiş bütçesini onayladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, R ΑΕ K’in, Yunanistan’daki denk kurum olan RAE ile ortaklaşa, Güney Kıbrıs-İsrail ve Yunanistan’ı deniz altı elektrik kablosuyla bağlayacak olan EuroAsia Interconnector projesinin revize edilmiş bütçesini onayladığını yazdı.

Habere göre ilgili karar dün resmî gazetede de yayımlandı.

RAEK’ten üst düzey bir yetkili, projenin çok ileri bir olgunluğa ulaştığını ve uygulama sürecini başlatma konumunda olduğunu söyledi.

Gazete haberinde projeyi hayata geçirecek olan EuroAsia Interconnector’ün, Güney Kıbrıs’ı Yunanistan’a (Girit’e)bağlayacak olan denizaltı kablosunun inşasını üstlenecek olan Norveç şirketi Nexans ile imzaladığı anlaşmayı da anımsattı.

Gazete RAEK’in, yapılan istişareler sonucunda RAE ile birlikte, 10 Ekim 2017 tarihli CBCA Anlaşması’nın revize edilmesine ilişkin anlaşmanın sağlandığını yazdı.

Habere göre yeni anlaşmada, artan sermaye maliyeti de dikkate alındı.

