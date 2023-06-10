Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı ziyaret Güney'de mercek altında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek hafta KKTC’ye yapacağı ziyaret Güney Kıbrıs'ta mercek altına alındı.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs sorunuyla ilgilenen yabancı tarafların, Güney Kıbrıs’a bir yıldan fazla bir süredir Türkiye’deki seçimlerin bitmesini ve seçimden sonra adım atılacağı telkininde bulunduğuna işaret ederek Erdoğan’ın KKTC ziyaretinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Strazburg ile Viyana’ya yapacağı ziyaretlerden daha fazla ilgi çektiğini yazdı.

Gazete, bir yandan Erdoğan’ın Avrupalı yetkililerle yakın zamanda yaptığı görüşmelerin, diğer yandan da yabancıların verdiği mesajların, Kıbrıs sorununda hareketlilik açısından olumlu mesajlar verdiğini yazdı. Tüm gözlerin, Erdoğan’ın KKTC ziyaretine ve bu ziyarette Kıbrıs sorunu ile Doğu Akdeniz bölgesine dair söyleyeceklerine çevrildiği belirtildi.

Herkesin istediği şeyin, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması ve Doğu Akdeniz’de gerginlik yaşanmasının önüne geçilmesini sağlayacak sözler duymak olduğunu belirten gazete, Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde hangi eylemlerde bulunacağının bir muamma olduğunu ve bu seferki ziyaretin öncesinde herhangi bir uyarı işareti verilmediğini yazdı.

Haberde, Erdoğan KKTC’deyken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de Strazburg’da olacağı ve Avrupa Parlamentosu’na hitap edip, birtakım temaslarda bulunacağı ifade edildi.

