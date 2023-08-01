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“Emelimiz, Kıbrıs'taki işgalin sona ermesidir"

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Güney'deki ilk sözü, "Emelimiz, Kıbrıs'taki işgalin sona ermesidir" oldu

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“Emelimiz, Kıbrıs'taki işgalin sona ermesidir"


Yunanistan Başbakanı Miçotakis, iki kez ertelenen Güney Kıbrıs ziyaretini dün gerçekleştirdi. Kiriakos Miçotakis, ziyaretindeki ilk konuşmasında, “Emelimiz, Kıbrıs’taki işgalin sona ermesidir” dedi.
Miçotakis, dün önce Yunan Askeri Mezarlığı'nı, ardından da hapishanelerde gömülü EOKA'cıların mezarlarını ziyaret ederek çelenk koydu. Buradaki ziyaretinin ardından Miçotakis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmek üzere Başkanlık Sarayı'na geçti.
Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Hristodulidis ile Micotakis, Kıbrıs sorununa ilişkin iki ülke arasında var olan ilişkilerde fitne fesat çıkarmaya çalışanlara karşı birlik mesajı verdi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, Güney Kıbrıs ile Yunanistan'ın Kıbrıs sorunundaki hedeflerinin ve arzularının, bazı kişilerin şahsi sebeplerle aksini iddia etse de, ortak olduğuna vurgu yaptı.
Miçotakis ile Kıbrıs sorunundaki çıkmazın nasıl aşılabileceğini ele aldıklarını kaydeden Hristodulidis, BM'den bir yetkilinin Eylül ayı başında New York'taki üçlü görüşmenin ön hazırlığını yapmak üzere Güney Kıbrıs'a gitmesinin beklendiğini açıkladı.
Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ın, Rodos'ta yangınların vurduğu bölgelerin yeniden ağaçlandırılmasının maliyetini üstleneceğini de kaydederek, yangın söndürme çalışmalarına katılan iki pilotun hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini dile getirdi. Nikos Hristodulidis, konuşmasında Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan üçlü zirvesinin Eylül ayı başında gerçekleşeceğini de açıkladı.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise, Güney Kıbrıs'ın Kıbrıs sorununda üstlendiği herhangi bir inisiyatifin, iki ülke arasındaki ilişkilere nifak tohumu ekmeye çalışanlara rağmen Yunanistan tarafından tam destek aldığına işaret etti. Miçotakis, Güney Kıbrıs-Yunanistan Yüksek İşbirliği Konseyi'nin 11-12 Ekim'de Rodos'ta yapılacağını söyledi.
Kiriakos Micotakis "Emelimiz, Kıbrıs'taki işgalin sona ermesidir" diyerek, Güney Kıbrıs ile Yunanistan'ın tam koordinasyon içerisinde olduğuna vurgu yaptı. Konuşmasında, AB-Türkiye ilişkilerinden de bahseden Miçotakis, bu ilişkilerdeki iyileşmenin Kıbrıs sorununa da olumlu yansıyacağını kaydetti.
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