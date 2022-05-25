banner762
banner815
Dövizde yükseliş hızlandı
Dövizde yükseliş hızlandı
23 0
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
54 0
 
Hatay-KKTC seferleri iptal
Hatay-KKTC seferleri iptal
18 0
Bunu yapan insan olamaz!
Bunu yapan insan olamaz!
17 0
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
158 0
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
12 0
Birçok yorum ve eleştiri suç kapsamına alınacak
Birçok yorum ve eleştiri suç kapsamına alınacak
19 0
banner797
banner794

Ege ve Akdeniz sularında bu yaz hareketli geçecek

banner476

banner825
Ege ve Akdeniz sularında bu yaz hareketli geçecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk yetkililerin son bir hafta içinde yaptığı açıklamaların ve Yunus-S isimli araştırma gemisinin bugün ve yarın Ege’de yapacağı çalışmalar için Navtex ilan etmesinin, Yunanistan’ı “teyakkuz”, Rum yönetimini ise “izleme” konumuna geçirdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, “Erdoğan Yine Kargaşa Çıkarıcı... Yunus’u Ege’ye Gönderiyor… Sıcak Yaz Korkusu” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Türk yetkililerin son dönemdeki açıklamalarını “saldırgan üslupta” değerlendiren Rum ve Yunan taraflarının, bunları Yunanistan’a ve Güney Kıbrıs’a yönelik bir “tehlikeli hareketler alaşımı” gördüğünü yazdı.

Yavuz araştırma gemisinin, yayımlanan Navtex ile bugün ve yarın “Ege’nin kalbinde” olacak olmasının, “Ankara’nın bundan sonraki hareketlerinin varacağı nokta açısından çok tehlikeli” bulunduğu öne sürülen haberde, Yunan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının Yunan medyasına “Türkiye’nin 2020’de Meriç’te kurduğu gerilim sahnesinin tekrarlanması ihtimaliyle karşı karşıya olunduğu” değerlendirmesini “sızdırdığı” kaydedildi.

Aynı kaynaklar “en kötü senaryonun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rum yönetiminin tek yanlı MEB ilan ettiği bölgeye sondaj gemisi veya bölgeye sismik araştırma gemisi göndermesi olduğu, bunun da Yunanistan ile yeni ve çatışmanın yayılması ihtimali de dâhil, öngörülemez etkileri olacak bir gerilimi tetikleyeceğini” öne sürdü.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.