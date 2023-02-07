Seçmenden yüzde 6,04 oy alarak sandıktan dördüncü sırada çıkmayı başaran ELAM’ın adayı Hristos Hristu ise “Bugün artık dördüncü güç olmayı başardık. ELAM bu dinamiği, halkın sorunlarını ve ülkenin büyük meselelerini çözmek için değerlendirecek” dedi. Hristu partisinin, ikinci turda hangi adayı destekleyeceğini, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği toplantıda belirleyeceğini de kaydetti.
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