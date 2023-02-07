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“Dördüncü güç olmayı başardık”

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Yüzde 6,04 oy alarak sandıktan dördüncü çıkan ELAM’ın adayı Hristos Hristu “Artık dördüncü güç olmayı başardık” dedi

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“Dördüncü güç olmayı başardık”
Seçmenden yüzde 6,04 oy alarak sandıktan dördüncü sırada çıkmayı başaran ELAM’ın adayı Hristos Hristu ise “Bugün artık dördüncü güç olmayı başardık. ELAM bu dinamiği, halkın sorunlarını ve ülkenin büyük meselelerini çözmek için değerlendirecek” dedi. Hristu partisinin, ikinci turda hangi adayı destekleyeceğini, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği toplantıda belirleyeceğini de kaydetti.
 
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