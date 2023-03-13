DİSİ’de Dimitriu dönemi

DİSİ’de önceki gün, yeni başkanı belirlemek için seçim yapıldı ve Annita Dimitriu, yüzde 69,18’lik oy oranıyla parti başkanlığına seçildi.
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, seçime “rekor katılım” olduğunu ve DİSİ üyelerinin yüzde 41’inin (20 bin 708 kişi) başkanlık seçimi için oy kullandığını yazdı.
Gazete, diğer aday Dimitris Dimitriu’nun ise yüzde 30,82 oranında oy aldığını kaydetti.
Haberde, Dimitriu’nun seçimin tamamlanmasından sonra yaptığı açıklamada, DİSİ’nin eski Başkanı Averof Neofitu ile rakibi Dimitris Dimitriu’ya teşekkürlerini sunduğu ve yarının vizyonu için burada olup, bu yolda ilerleyeceklerini söylediği belirtildi.
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