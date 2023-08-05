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Derinya Kapısı 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacak
Derinya Kapısı 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacak
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Derinya’da geçişler duracak

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Rum motosikletlilerin, Derinya’da 1996 yılında meydana gelen sınır delme olaylarında hayatını kaybeden Tasos İsaak ve Solomos Solomu bugün Derinya’da anılacak. Anma nedeniyle Derinya Geçiş Kapısı bugün geçişlere kapatılacak

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Derinya’da geçişler duracak
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Rum motosikletli eylemciler tarafından, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, “Solomos Solomu ile Tasos Isaak’ı Anma ve Anti-İşgal Etkinliği” düzenleneceğinden, Derinya Kara Geçiş Kapısı’nın, yarın 19.00 – 23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacağı duyuruldu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan duyuruda, bu bağlamda, karşılaşılabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı, Derinya Kara Geçiş Kapısı, KKTC’den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesine geçişler için aynı tarih ve saatler arasında güvenlik nedeniyle kapalı olacağından, KKTC’den GKRY Bölgesine geçecek kişilerin Derinya Kara Geçiş Kapısı yerine Akyar Kara Geçiş Kapısını kullanmaları istendi.  
Bu arada, Rum haber kaynaklarına göre, Rum polisinden de yapılan duyuruda, Derinya sınır kapısında gerçekleşecek eylem dolayısıyla, bu akşam kapının 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapalı olacağı belirtildi.
SINIR OLAYLARI
Kıbrıs’ta 8 Ağustos 1996'da Rum motosikletlilerin oluşturduğu bir grup, Kapalı Maraş'a doğru Derinya'da sınırı delme eylemi gerçekleştirmişti. Bu sırada çıkan arbedede Tasos İsak adındaki Rum öldürülmüştü. Bu olay üzerine 14 Ağustos 1996'da Derinya bölgesinde toplanan Rum fanatikler sınırı yeniden delme eylemi yapmıştı.
Eylemcilerin arasındaki Rum genç Solomos Solumu, sınıra doğru koşarak uyarılara rağmen telleri geçmiş ve sınırdaki Türk bayrağının direğine tırmanmıştı. Türk bayrağını gönderden indirmeye çalışan Solumu, Türk tarafından açılan ateş sonucunda boynundan vurularak hayatını kaybetmişti.
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