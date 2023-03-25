“Daha etkin bir Avrupa’ya ihtiyaç var”

Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, DİSİ başkanı sıfatıyla Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Halk Partisi (AHP) toplantısına katıldı.
AHP toplantısında konuşan Dimitriu, “daha etkin bir Avrupa’ya ihtiyaç olduğu” iddiasında bulundu.
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