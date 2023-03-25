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“Daha etkin bir Avrupa’ya ihtiyaç var”

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“Daha etkin bir Avrupa’ya ihtiyaç var”
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Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, DİSİ başkanı sıfatıyla Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Halk Partisi (AHP) toplantısına katıldı.
AHP toplantısında konuşan Dimitriu, “daha etkin bir Avrupa’ya ihtiyaç olduğu” iddiasında bulundu.
 
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