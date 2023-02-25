“Çıkmazın aşılması için her şeyi yapmaya hazırım”

Rum lider Hristodulidis, mevcut durumun Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler için çözüm teşkil edemeyeceğini Tatar’a ilettiğini ve müzakerelerin yeniden başlaması için çalışmaya hazır olduğunu ifade ettiğini söyledi

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la önceki gün gerçekleştirdiği gayrı resmi görüşmede “Kıbrıs sorununa ilişkin eylemlerin BM çerçevesinde yapılması gerektiği” mesajını verdi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önceki gün BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart eşliğinde gerçekleştirdikleri görüşmeye geniş yer verdiler.

Gazete: “Çerçeve İçerisinde ve Esassız – Uzlaşılmış BM Çerçevesi Dahilinde Eylemler” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, yeni seçilen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önceki gün Cumhurbaşkanı Tatar’la gerçekleştirdikleri görüşmede, “Kıbrıs sorununa ilişkin faaliyetlerin BM çerçevesi içerisinde olması gerektiğini söylediğini” yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlaması için ortaklaşa çalışmaya hazır olduklarını da Tatar’a iletirken, “Tatar’ın, deprem konusunda işbirliği yapılması şeklindeki önerisine karşılık ise bu işbirliğinin krizlerin yönetimi teknik komitesi aracılığıyla olması gerektiğini” savundu.

Gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ikametgahında gerçekleşen görüşmede “beklemediği bir şey duymadığını” belirtirken buna karşın temasların devam etmesi yönündeki isteğini de göstererek, Tatar’ı eşiyle birlikte sosyal bir görüşmeye de davet ettiğini aktardı.

Hristodulidis ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “günlük konulara ve özlü konulara ilişkin genel bir görüş alışverişi gerçekleştirdiklerini, müzakere olmadığını” belirterek “hedefin müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu, önümüzdeki dönemde yapılacak bir düzü buluşmayla bunun mümkün olmasını umut ettiğini” dile getirdi.

“Mevcut durumun Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler için çözüm teşkil edemeyeceğini Tatar’a ilettiğini” vurgulayan Hristodulidis, “müzakerelerin yeniden başlaması için çalışmaya hazır olduğumu da ifade ettim” şeklinde konuştu.

Çıkmazın aşılması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu dile getirdiğini de ifade eden Hristodulidis, “egemen eşitliği kabul edip etmediği” şeklinde yöneltilen bir soruya karşılık ise, “Kıbrıs Rum tarafı için egemen eşitlik tartışmaya açık bir konu değildir” yanıtını verdi.

Hristodulidis, “Kıbrıs Rum tarafının bu konudaki görüşünün daha önce de ifade edildiği şekliyle devam ettiğini, egemen eşitliğin hiçbir koşulda kabulünün söz konusu olamayacağını” vurguladı.

Hristodulidis ayrıca, “teknik komitelerin veya Güven Yaratıcı Önlemlerin Kıbrıs sorununun çözümünün alternatifi olarak işleyemeyeceğini” de sözlerine ekledi.

