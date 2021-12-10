“Caminin kundaklanması talihsiz bir olay”

Güney Kıbrıs’ın Ombudsmanı Lottidi, Larnaka’daki “Büyük Cami’nin” kundaklanmasının talihsiz bir olay olduğunu belirtti





Güney Kıbrıs’ın Ombudsmanı Maria Stilyanu Lottidi, Larnaka’daki “Büyük Cami’nin” kundaklanmasının talihsiz bir olay olduğunu, öte yandan bu olayda ırkçı güdüler olmadığının görüldüğünü söyledi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Lottidi, ülkenin kültürel mirasının esaslı bir şekilde korunmasının, kişi veya grupların farklılıkları özellikle de din, gelenek ve kültürel mirasına karşılıklı saygı duyulmasına ilişkin değerlerin geliştirilmesini ve pekiştirilmesini gerektirdiğini savundu.

Lottidi, ülkenin kültürel mirasının esaslı bir şekilde korunması hakkı ve saygı kültürü geliştirilmesi konusunda yaptığı açıklamada “ilke ve değerlerin ileriye götürülmesi ve esaslı bir şekilde pekiştirilmesi, toplumun saldırgan davranışlardan korunması aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında yaşayan istisnasız herkese kültürel miras hakkındaki bilginin yayılması hedefiyle, eylem ve politikaların hızlandırılmasının devam etmesini gerekli bulduğunu” dile getirdi.

Lottidi, Larnaka’daki Büyük Caminin geçtiğimiz günlerde kundaklanmasıyla ilgili basına yansıyan haberler üzerine ise şunları söyledi:

“Bütün meselenin talihsiz bir olay olarak görülmesine rağmen, tartışmanın aldığı boyut sebebiyle, Ulusal İnsan Hakları Otoritesi olarak sahip olduğum yetkiler çerçevesinde, herhangi bir dinin ibadet yeri ve ülkenin kültürel miras anıtları aleyhinde gerçekleştirilen faaliyetler konusuna yeniden değinilmesi uygun ve gerekli görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren kişiyle ilgili yayınlananlar ve bu kişinin bu olayla ilgili olarak, ırkçı değil de kişisel gibi görünen güdüleri dikkatimden kaçmamıştır. Dolayısıyla bunlar bizim tarafımızdan yorumlanmayacaktır.”

