Brüksel’de ayaküstü Kombos-Çavuşoğlu görüşmesi

Rum Dışişleri Bakanı Kombos ile TC Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün, Brüksel’de gerçekleştirilen Türkiye ve Suriye’deki depremler için bağışçılar konferansında ayaküstü görüşme yaptı

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün, Brüksel’de gerçekleştirilen Türkiye ve Suriye’deki depremler için bağışçılar konferansı çerçevesinde “ayaküstü” görüştü.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Kombos’un Çavuşoğlu ile el sıkıştığını ve ilk kez baş başa, kısa süreliğine görüştüğünü yazdı.

Gazete, Kombos’un Çavuşoğlu’nun yanı sıra Macar mevkidaşı Peter Szijjarto’yla görüştüğünü ve görüşmede, Szijjarto ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Türk Devletleri Teşkilatı’nın toplantısına katılmasıyla ilgili izahat istediğini kaydetti.

Haberde Szijjarto’nun, gerekli izahatı yaparak Macaristan’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini” söylediği; Kombos’un da Macaristan’ın yaptığı açıklamaları ve eylemleri güncellemesini beklediğini belirttiği ifade edildi.

