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Brezilyalı kargo şirketiyle 9 kilo uyuşturucu getirdi

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Brezilyalı kargo şirketiyle 9 kilo uyuşturucu getirdi
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Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a kargo şirketi aracılığıyla 9 kilo uyuşturucu getirmekten tutuklanan 42 yaşındaki Brezilyalı zanlının, polis sorgu memurlarıyla  iş birliği yapmayı ret ettiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, polisle iş birliği yapmayı ret eden 42 yaşındaki Brezilyalının geçen Çarşamba günü, narkotik şube polislerinin birkaç gün içerisinde adına gelen bir ikinci paketi belirlemesi nedeniyle yeniden  tutuklandığını yazdı.
Habere göre Brezilyalı, dün, hakkında sekiz gün tutukluluk emrinin verildiği Limasol Mahkemesine çıkarıldı.
Gazete 42 yaşındaki Brezilyalının, aynı yöntemle (kargo şirketi aracılığıyla) Güney Kıbrıs’a uyuşturucu ihraç ettiğinin tahmin edildiğini de yazdı.
 
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