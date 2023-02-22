Borrell’den, Kıbrıslı Türkler için başsağlığı

AB Yüksek Komiseri Borrell, depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler için başsağlığı dileğinde bulundu ve Güney Kıbrıs’ın bu konuda üstlendiği inisiyatifi takdir etti

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Brüksel’de yapılan AB Dışişleri Konseyi toplantısına katıldı.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, toplantının odağında Rusya’nın işgali sonucu Ukrayna’da meydana gelen gelişmeler ile AB’nin koordineli tepkisinin değerlendirmesinin bulunduğunu ve toplantıyla ilgili çalışmaların önceki gün tamamlandığını yazdı.

Gazete, Kasulidis’in toplantıda yaptığı konuşmada, bazı Kıbrıslı Türklerin, Adıyaman’da meydana gelen depremde yıkılan otelin enkazında kaldığını ve Güney Kıbrıs’ın deprem mağdurlarına destek vermek için üstlendiği inisiyatifi anlattığını yazdı.

AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in, depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler için başsağlığı dileğinde bulunduğunu belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın bu konuda üstlendiği inisiyatifi takdir ettiğini kaydetti.

