BM’nin Pile konusunda taraflarla iki ayrı anlaşma yaptığı iddia edildi

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün, Pile bölgesiyle ilgili olarak taraflarla iki ayrı anlaşma yaptığı iddia edildi.

Alithia gazetesi, “Angajman Kuralları Kritik Soru” başlıklı haberinde, medyanın Rum hükümetinden elde ettiği bilgilerin ardından yayımladığı üzere bunun iki taraf arasında bir anlaşma değil, Kıbrıs Türk tarafı ile BM arasında yapılan bir anlaşma ile Rum tarafı ve BM arasında yapılan bir anlaşma olduğunu yazdı.

Gazete, Rum hükümeti sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in yazılı açıklamasında da ifade ettiği üzere, bunun bir uzlaşmadan ibaret olduğunu belirtti.

Rum hükümetinin yanıt vermesi gereken kritik bir soru bulunduğunu ve bunun hükümetin uzlaşmaya varılmadan önce Kıbrıs Türk tarafının BM’yle ne anlaştığını bilip bilmediği olduğunu kaydeden gazete, elde ettiği bilgilere göre, Türk tarafının Ekim ayı başına kadar ısrarla, Barış Gücü'nün statüsünü (SOFA) hükme bağlayacak ayrı bir anlaşma yerine, bölgeyle ilgili olarak diplomatik dilde “Rules of engagement” olarak bilinen “angajman kuralları” sağlamaya çalıştığını iddia etti.

Haberinin devamında Rum hükümetinin “angajman kurallarının” KKTC ile BM arasındaki anlaşmaya dahil edilip edilmediğini bilip bilmediğini de sorgulayan gazete, bunun kritik bir soru olduğunu, çünkü “angajman kuralları” konusunda yalnızca devletlerin anlaşma yapabileceğini ileri sürdü.

Bu noktada Türk tarafının talep ettiği egemen eşitlikle ilgili bağlantının vurgulandığını yazan gazete, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın dolaylı görüşmeler yaptığını ve pratikte her tarafın Stewart’ın kendisine ilettiği şeyleri bildiğine işaret etti.

Gazete bundan ötürü “angajman kurallarıyla” ilgili meselenin, Türk tarafıyla yapılan görüşmelerde yer aldığını öne sürdü.

Haberinde Rum siyasi partilere de sorular yönelten gazete, Rum siyasi partilerinin anlaşmayla ilgili memnuniyetlerini dile getirip izlenim yaratmadan önce, anlaşmayla ilgili bilgilendirilip bilgilendirilmediklerini sorusunu ortaya koydu.

Markulli

Haberinde, eski Rum Dışişleri Bakanlarından Erato Kozaku Markulli’nin konuyla ilgili açıklamalarına da yer veren gazete, Markulli’nin Politis radyosundaki "İkinci Göz” programında yaptığı açıklamada, ortaya yanıtlanması gereken kritik noktalar koyduğunu belirtti.

Markulli’nin konuyla ilgili resmi bir açıklama olmamasından ötürü, görüşlerini çekinceli bir şekilde ortaya koyacağını ifade ettiğini ileten gazete, Markulli’nin, Stewart’ın açıklamalarına bakıldığında bunun bir anlaşma değil, karşılıklı anlayıştan ibaret olduğunu söylediğini öne sürdü.

Markulli, taraflar arasında BM himayesinde değil, anladığı kadarıyla Rum hükümeti ile Stewart arasında görüşmeler olduğunu; Stewart’ın Türk tarafıyla da paralel görüşmeler yaptığını ve Stewart’ın gelip kendilerine, Pile konusunda bazı düzenlemelerle ilgili olarak bir karşılıklı anlayış veya uzlaşma olduğunu söylediğini ileri sürdü.

Stewart’ın kendilerine, görüşmelerde tamamlanmayan işleyiş yöntemiyle ilgili bazı meseleler bulunduğunu söylediğini de ifade eden Markulli, Stewart’ın bunların ne olduğunu söylemediğini ancak bunların çok ciddi olduğunu dile getirdi.

Gazete, Markulli’ye göre diğer bir büyük soru işaretinin geçiş noktasının nereye yerleştirileceği ve bunu kimin kontrol edeceği olduğunu da ekledi.

Öte yandan Haravgi gazetesi, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla Pile konusunda varılan anlaşma konusunda memnun memnuniyet belirttiğini yazdı.

