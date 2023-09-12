BM Barış Gücü Sözcüsü "Pile'deki ara bölgede yol yapım çalışmaları yeniden başlamadı"

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique Rum Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Pile'deki ara bölgede yol yapım çalışmalarının yeniden başlamadığını belirtti

Güney Kıbrıs'taki gazeteler, Kıbrıs Türk basınına atıfta bulunularak Pile-Yiğitler yolunun yapılması çalışmalarının ileriye götürülmesi konusunda hareketliliğin yaşandığını belirttiler.

Fileleftheros gazetesi "Hükümet ve UNFICYP, Pile'deki Türklerin Faaliyetlerini Takip Ediyor" başlıklı haberinde Kıbrıs'ın kuzeyinde ve Türk ateşkes hattının daha güneyinde, Kıbrıs Türk makamlarınca bazı faaliyetlerin kaydedildiğini yazdı.

Gazete Kıbrıs Türk basınına atıfta bulunarak hareketliliğin, Yiğitler ile Pile'yi birbirine bağlayacak yol yapımını ileriye götürülmesiyle alakasız olmadığını belirtti.

Habere göre Rum hükümeti ve BM ise yaptıkları açıklamada, yol yapımı konusunda herhangi bir anlaşmanın bulunmadığını ifade ettiler.

"Kıbrıs Postası'"nın dünkü yayınında Yiğitler-Pile yol yapımı konusunda bir uzlaşmaya varıldığı ve yol yapım çalışmalarına gün içerisinde başlanacağı şeklindeki habere yer verdiğini yazan gazete haberin, KKTC Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına da dayandırıldığını belirtti.

Letimbiotis

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıs Türk basınında çıkan haberleri yorumlayarak Pile konusunda herhangi bir anlaşmanın bulunmadığını belirtti.

Hükümetin, Birleşmiş Milletler ile temas halinde olduğunu belirten Letimbiotis yapılan bilgilendirmenin, tampon bölgede çalışmaların yapılmadığı yönünde olduğunu ifade etti.

Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in "Kıbrıs Rum tarafının ara bölgenin statüsünü şüpheye düşürecek herhangi bir anlaşmayı ileriye götürmeyeceği" şeklindeki pozisyonu yineledi.

Letimbiotis bir uzlaşma sağlanması durumunda da bunun kamu oyuyla paylaşılacağını söyledi.

Siddique

Habere göre Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique Rum Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Pile'deki ara bölgede yol yapım çalışmalarının yeniden başlamadığını belirtti.

Konu hakkında da bir anlaşmanın bulunmadığını belirten Siddique anlaşma olması halinde bunun duyurulacağını söyledi.

Kıbrıs Türk basınında çıkan konu üzerinde anlaşmaya varıldığı ve yol yapım çalışmalarının dün başlayacağı şeklindeki haberlerin sorulması üzerine Siddique, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart'ın bu konuda anlaşma sağlanması için her iki tarafla temaslarını sürdürdüğünü, henüz bir anlaşmanın da sağlanmadığını belirtti.

Bir anlaşma olması durumunda bunu açıklayacaklarını söyleyen Siddique, Pile'deki ara bölgenin durumunda bir değişikliğin bulunmadığını, UNFICYP'in durumu takip etmeye devam ettiğini söyledi.

İngiliz Yüksek Komiseri

Alithia gazetesine göre İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq, "Sigmalive" internet sayfasına yaptığı açıklamada Pile bölgesinde şu anda çalışmaların bulunmadığını söyledi.

Politis gazetesinin haberi

Öte yandan Politis gazetesi "Pile'deki Zemini Hazırlıyorlar" başlıklı haberinde Kıbrıs Türk makamlarının, Yiğitler köyünden Pile köyüne kadar yol yapım çalışmalarına ara bölge dışında başlayacağının tahmin edildiğini yazdı.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart'ın, yol konusunda bir anlaşamaya varılabilmesi için her iki tarafla sürdürdüğü istişarelerin tamamlanmasına kadar tahminin bu yönde olduğunu yazan gazete yol yapım çalışmalarının başladığına dair bilgilerin şimdilik teyit edilmese de Kıbrıslı Türklerin, anlaşmanın sağlanacağı ve yolun planlandığı şekilde yapılacağını kesin olarak addettiklerini belirtti.