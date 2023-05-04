Bize de örnek olsun!

Rum Bakanlar Kurulu, ekmek, süt, yumurta, bebek mamaları, bebek bezleri, kadın hijyen ürünleri, yetişkin bezleri gibi ürünlerde KDV’yi kaldırdı

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Bakanlar Kurulu’nun, bazı temel gıdalara 0 KDV uygulanmasına karar verdiğini yazdı.

Habere göre konu hakkında açıklama yapan Maliye Bakanı Makis Keravnos, ekmek, süt, yumurta, bebek mamaları, bebek bezleri, kadın hijyen ürünleri, yetişkin bezleri gibi ürünlere altı ay geçerli olmak üzere KDV uygulanmamasına karar verildiğini ifade etti.

Gazete bu kararın, 31 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacağını yazdı.

