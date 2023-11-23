Limasol’da dün bir kişi bir fırın ve iki büfeyi soydu.
Alithia gazetesinin haberine göre, maskeli ve bıçaklı bir şahıs ilk olarak bir fırından 50, ardından da iki ayrı büfeden 450 ve 65 Euro’luk hırsızlık yaptı.
Rum polisi, kamera kayıtlarının incelenmesi sonrasında 26 yaşındaki bir şahsı tutukladı.
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