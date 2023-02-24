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Başpiskopos Yeorgios, İstanbul'a gidecek

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Başpiskopos Yeorgios, İstanbul'a gidecek
Rum Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un daveti üzerine İstanbul’a gideceği belirtildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Başpiskopos Yeorgios’un, beraberindeki heyet ile birlikte, Paskalya orucunun başladığı ilk haftanın pazarında yapılan kutlamaya katılmak amacıyla gelecek hafta Perşembe günü İstanbul’a gideceğini yazdı.
Habere göre Başpiskopos Yeorgios’a, Kitiu Metropoliti ile “Konstantia ve Mağusa” Metropoliti de eşlik edecek.
Gazete haberinde ayrıca seyahat acentesinden elde ettiği bilgiye dayanarak Başpiskopos Yeorgios’un önceki selefleri gibi uçakta “First Class’”da değil sıradan vatandaşlar gibi seyahat edeceğini de yazdı.
 
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