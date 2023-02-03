“Barış, Kıbrıslı Türkleri de garanti altına alacak”

Atina’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşen Rum lider Anastasiadis, barışın egemen olmasına katkı sağlayarak sadece Kıbrıslı Rumlara değil Kıbrıslı Türkleri de garanti altına alacak bir şey olduğunu ifade etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Atina’da yaptığı temaslar, Rum basınında da yer aldı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, önceki gün Yunanistan Başbakanı Kostas Miçotakis ile yaptığı görüşmede, tüm Yunan hükümetleriyle sahip olduğu yakın iş birliği nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis açıklamasında, bu yakın iş birliği içerisinde Türk revizyonizminden dolayı çeşitli tehlikelerini karşılamaya çağrıldıklarını belirtti.

Anastasiadis sözlerinin devamında, diplomasi yoluyla kurdukları üçlü, dörtlü ve çok taraflı ittifaklar aracılığıyla, nasıl inşa edildiğini öğrettikleri iyi komşuluk olgusunun, Güney Kıbrıs’ı yeterince güçlendirdiğini düşündüğünü ifade etti.

Anastasiadis, bu durumun; Güney Kıbrıs’ı güçlü bir konumdan, işlevsel ve yaşayabilir aynı zamanda Avrupa müktesebatıyla uyumlu bir çözümü müzakere edebilecek kadar güçlendirdiğine de inandığını söyledi.

Anastasiadis sözlerinin devamında bunun; barışın egemen olmasına katkı sağlayarak sadece Kıbrıslı Rumlara değil Kıbrıslı Türkleri de garanti altına alacak bir şey olduğunu da ifade etti.

Yunanistan’da bulunmasının ikinci nedeni olarak Yunanistan’a ve Helenizm'e karşı fiili olarak asgari bir dayanışma göstergesinden bahseden Anastasiadis, Yunanistan’ın aynı şekildeki dayanışmasının kat kat fazla olduğunu belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise görüşme sırasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, başkan sıfatıyla son kez kabul etmesinden dolayı duygulandırıcı bir anın söz konusu olduğunu ifade etti.

Anastasiadis’in 10 yıllık görevinden de söz eden Miçotakis, Kıbrıs sorununun çözümünün sağlanamadığını ancak adil, yaşayabilir ve işlevsel bir çözümün Anastasiadis’in kalbinde kalacağına olan inancını dile getirdi.

