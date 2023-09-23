Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriyu, 21 Eylül Dünya Barış Gününde, Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi’ni önceki gün ziyaret etti ve burada altı sivil toplum örgütünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Dimitriyu yaptığı açıklamada “Barış ancak eylemlerle tesis edilebilir. Ne kadar çok engel olursa olsun, mesaj budur. Her birimizin kendi sorumluluklarını üstlenmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Dimitriyu, Dünya Barış Gününde ziyaret etmek için, Dayanışma Evi'nden daha iyi ve uygun bir yer tercih edemeyeceğini söyledi.

Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili bir soruyu yanıtında ise, Kıbrıs sorununun yalnızca bir imza olmadığını ve çabanın da burada başladığı savunan Dimitriyu, bu yüzden bunun sürekli bir prosedür olduğunu ve yatırımlarla elden gelenin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

