Baf’a giden turist kaçırıldı, dövüldü ve soyuldu

Turist olarak Baf’a giden 27 yaşındaki kişi kaçırıldı, dövüldü ve soyuldu.

Alithia ve diğer gazetelere göre Pazar gününün ilk saatlerinde Baf Genel Hastanesi acil servisi tarafından yapılan ihbar üzerine araştırma yapan polis yaralı ve alkol etkisi altındaki kişinin 27 yaşında bir turist olduğunu saptadı.

Polise, 4 kişi tarafından araba ile kaçırıldığını, götürüldüğü yerde darp edildiğini ve kişisel eşyasının ve parasının çalındığını anlatan turist başında ve elinde travmaya bağlı morluklar nedeniyle tedavi altına alındı.