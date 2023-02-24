Baf'ta yüklü miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Baf’ta 22 kg hintkeneviri, 400 gram kokain, silah ve yüklü miktarda para ele geçirildi

Güney Kıbrıs Polisi Narkotik Şube (İKAN) ekipleri dün, Baf’ta gerçekleştirdiği operasyonda 22 kilogram hintkeneviri, 400 gram kokain, bir adet tabanca ve 50 bin Euro’dan fazla nakit para ele geçirdi.“Sigmalive” haber sitesine göre polis, dün öğle saatlerinde 23 yaşındaki bir kişiye ait aracı durdurarak kontrol etti. Araçta, içinde hintkeneviri bulunan 22 tane paket bulan polis, şahsı gözaltına aldı.Polis ekipleri, bir süre sonra yine Baf’ta, 21 yaşındaki bir kişinin aracını durdurarak kontroller yaptı ve bu araçta da içerisinde yaklaşık 400 gram kokain bulunan 3 adet paket, bir adet tabanca, 25 adet havai fişek ve az miktarda hintkeneviri ele geçirdi. 21 yaşındaki şahsı gözaltına alan polis, olayla bağlantısı bulunan 43 yaşındaki bir kişiyi daha tutukladı.Söz konusu şahsın, 23 yaşındaki gence 22 kilo hintkenevirini veren kişi olduğu üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.