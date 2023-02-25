Baf Metropolitliği’ne Vrionis seçildi

Sen Sinod Meclisi’nin Perşembe günü, Baf Metropolitliği görevine Tihikos Vrionis’i seçtiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Baf Metropolitliği Vrionis ile Yoannis Yoannu’nun aday olduğunu ve Vrionis’in, 15 oy alarak Baf Metropoliti seçildiğini yazdı.

Habere göre Vrionis, bu göreve seçilmesinden ötürü herkese teşekkürlerini sunarak, görevi için sıkı çalışacağını söyledi.

