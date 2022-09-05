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Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan bu yıl 2. kez Güney'e gelecek

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Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan bu yıl 2. kez Güney'e gelecek
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın, bu yıl ikinci kez Güney Kıbrıs’a gideceği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi  Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’a ziyareti esnasında, Güney Kıbrıs’ta bir araya gelecek olan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun da eşlik edeceğini yazdı.
Gazete Avrupa Merkez Bankası toplantılarına ilişkin olarak resmi internet sayfasında yer alan bilgilere dayanarak, yönetim kurulunun, 5 Ekim’de mali konularla ilgili olmayan  bir toplantı yapacağını belirtti.
Gazete Lagarde’ın, Güney Kıbrıs’a daha önce Rum Merkez Bankası Başkanı Konstantinos İrodotu’nun daveti üzerine, 30 Mart tarihinde geldiğini de anımsattı.
 
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