Anastasiadis’e 13 özel koruma

Aktif siyaset hayatına devam edeceğini açıklayan Anastasiadis’in hizmetine 13 özel koruma verildi

Rum Yönetimi Eski Başkanı Nikos Anastasiadis, başkanlık görevi bitmesine rağmen müdahale değil, danışmanlık hizmeti bağlamında aktif siyaset hayatına devam edeceğini açıkladı.

Haravgi gazetesi, Anastasiadis’in önceki gün, yeni Başkan Nikos Hristodulidis’e görevi devrettiğini ve Meclis’ten çıkarken gazetecilere yaptığı açıklamada, Hristodulidis ile yeni bakanlara görevlerinde başarılar diledi.

Anastasiadis, görev süresi boyunca çoğu zaman başarılı olduğuna inandığını ve bazı hatalar da yaptığını kabul ettiğini belirterek, bu hataların, bazılarının kendisine yaptığı suçlamalarla ilişkisi bulunmadığını söyledi.

Anastasiadis, ilerleyen zamanlarda Limasol’da olacağını ve Lefkoşa’da "polit büro" açılmasının gerekliliğini düşüneceğini, Limasol’da ise her halükarda "polit bürosu" olacağını kaydetti.

Bu arada Fileleftheros gazetesi de, Anastasiadis’in hizmetine 13 özel koruma verildiğini yazdı.

