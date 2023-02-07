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Anahtar, Neofitu’nun elinde

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Güney’de başkanlık seçiminin ikinci turunda Hristodulidis ve Mavroyannis, 12 Şubat Pazar günü yarışacak. Ancak kimin seçileceğine dair anahtarın Neofitu’nun elinde olduğuna dikkat çekiliyor

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Anahtar, Neofitu’nun elinde
Güney Kıbrıs’ta önceki gün gerçekleştirilen başkanlık seçiminde sandıktan bir beklenen bir de sürpriz isim çıktı, Rum Yönetimi yeni başkanı 12 Şubat Pazar günü yapılacak ikinci turda belirlenecek.
Nikos Hristodulidis oyların 32,04’ni alarak, uzun süredir beklendiği gibi birinci turun galibi oldu.
Anketlerde üçüncü sırada görünen Andreas Mavroyannis ise yüzde 29,59 oy alarak sürpriz yaptı. Averof Neofitu yüzde 26,11 oy alarak ilk turda elendi. 
Neofitu’nun elenmesiyle ikinci tur, Güney Kıbrıs tarihindeki, DİSİ adayı olmayan ilk seçim olacak.
Fileleftheros “Bir Birinci İki Galip” başlıklı manşet haberinde Nikos Hristodulidis ve Andreas Mavroyannis’in 12 Şubat Pazar günü yarışacak isimler olduğunu ancak kimin seçileceğine dair anahtarın Averof Neofitu’nun elinde olduğuna dikkat çekti.
Politis, Hristoduldis ve Mavroyannis’in aldığı oylar arasındaki farkın çok küçük olmasının olguları değiştirdiğine dikkat çekti.
Seçimlerle ilgili değerlendirme yapan DİSİ Başkanı ve başkan adayı Averof Neofitu konuşmasında “çok olumsuz şartlarda sıkı bir mücadele verdik. Partinin genel seçimlerde aldığına yakın bir oy oranına ulaştık, ancak yeterli olmadı” dedi.
Sandıktan çıkan sonuca saygılı olduğunu, partinin çıkan sonucu değerlendireceğini söyleyen Neofitu “Prosedürleri öngören bir tüzüğümüz var.  Bunlar işletildiğinde Averof DİSİ başkanlığına aday olacak” ifadesini kullandı. 
 
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