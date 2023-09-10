Afrodit yatağındaki rezerv tahmini yüzde 5 arttı

Chevron’un 12’nci parseldeki “Afrodit” yatağında yaptığı üçüncü teyit sondajından çıkan sonuçlar, yataktaki toplam doğal gaz rezervini yüzde 5 artırdı. Daha önce 4,2 tcf olan tahmin, 4,4 tcf olarak güncellendi.



Politis üçüncü teyit sondajından, “Afrodit” yatağındaki toplam doğal gaz rezervinin yüzde 5 daha fazla olduğu sonucu çıktığını, yetkili makamların bu sonucu cesaret verici bulmakla birlikte “her şeyin Rum yönetiminin Chevron ile yürütmekte olduğu istişarelere bağlı olduğuna dikkat çektiklerini yazdı.

Haberde Rum yönetiminin, Chevron’un, doğal gazın yatak üzerine FSRU (yüzer sıvılaştırma tesisi) platformu kurulmadan, deniz altı boru hattı ile doğrudan Mısır’a iletilmesini öngören revize geliştirme planını reddettiği ve iki taraf arasında istişarelerin devam ettiği hatırlatıldı.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, yatak üzerine FSRU tesisi kurulmasının, yataktan doğal gaz ihracına olanak tanıyacak hareket esnekliği sağlayacağı için Rum yönetiminin maddi çıkarları açısından hayati olduğu açıklaması da anımsatıldı.

Gazete Papanastasiu’nun 5-8 Eylül’de Singapur’da gerçekleştirilen “Gas Tech” uluslararası enerji kongresi kapsamında Chevron temsilcileriyle genişletilmiş görüşmeler yaptığını, bu ay sonuna kadar karara varmak hedefiyle görüşmelere Güney Kıbrıs’ta devam edileceğini yazdı.

Habere göre Rum tarafı gerekli esnekliği göstermez ve iki taraf arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamazsa öngörülemez boyuttaki maliyeti Rum yönetimine kalacak bir çöküş riski bulunuyor. Reuters kısa süre önce Amerikan hükümetinin Chevron’un, doğal gazın Mısır iç piyasasına ve Avrupa’ya süratle nakledilmesi hedefiyle ek altyapılar kurulmadan süratle değerlendirilmesini öngören revize planına destek verdiğini bildirmişti.

