Afrodit yatağı için Chevron şirketiyle anlaşma sağlanamadı

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” içinde yer alan “Afrodit” yatağından ticari açıdan faydalanmak isteyen Amerikan “Chevron” şirketi ile Güney Kıbrıs arasında geçtiğimiz hafta sürdürülen görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Kathimerini gazetesi, Chevron ve Shell konsorsiyumunun, “Afrodit” yatağı için sunduğu revize edilmiş planın, 25 Ağustos tarihli bir mektupla Güney Kıbrıs Enerji Bakanlığı tarafından reddedildiğini, bunun üzerine Enerji Bakanlığı'nın, yeni bir öneriyle gelmesi için Chevron şirketine otuz günlük süre tanıdığını yazdı.

Enerji Bakanlığı ile Chevron arasında geçtiğimiz hafta sürdürülen ilk tur görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını bildiren gazete tarafların, en iyi çözümü bulmak için 5 Kasım’da yeniden bir araya geleceğini belirtti.