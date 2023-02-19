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"Abdülhamid Han" sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'de faaliyete geçeceği iddiası

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Kathimerini gazetesi, “Abdülhamid Han’ın Kıbrıs MEB’ine Yeni İnişi” başlıklı haberinde, iyi haber alan kaynaklara atıfta bulunarak Türkiye’nin, yaşanan deprem felaketine rağmen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) planlaması dahilinde ilk baştaki rotası Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” olmak üzere Doğu Akdeniz’de yeniden faaliyet göstereceğini ileri sürdü

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"Abdülhamid Han" sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'de faaliyete geçeceği iddiası
Türkiye’nin yüzer sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın, beklenmedik bir durum olmaması halinde, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketine rağmen planlanmış faaliyetlerini sürdüreceği iddia edildi.
Kathimerini gazetesi, “Abdülhamid Han’ın Kıbrıs MEB’ine Yeni İnişi” başlıklı haberinde, iyi haber alan kaynaklara atıfta bulunarak Türkiye’nin, yaşanan deprem felaketine rağmen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) planlaması dahilinde ilk baştaki rotası Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” olmak üzere Doğu Akdeniz’de yeniden faaliyet göstereceğini ileri sürdü.
Gazete, yine elde ettiği bilgilere dayanarak Abdülhamid Han’ın, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB içindeki, Kıbrıs’ın deniz bölgesinin güneybatı ucundaki 4’üncü parsele (araştırma için bir şirkete verilmedi) yöneleceğini iddia etti.
Sondaj gemisinin, yeniden faaliyete geçme zamanı olarak Şubat ayı sonunun (26 Şubat sonrası) gösterildiğini yazan gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın depremden etkilenen bölgelere yaptığı ziyaret ve yardımın ardından Kıbrıs sorununun, Türkiye-Yunanistan arasındaki yeniden yakınlaşmanın dışında kaldığı düşünüldüğü zaman Türkiye’nin bahse konu planlamasını depremin aldığı boyut nedeniyle dondurup dondurmayacağının ise görüleceğini belirtti.
Gazete aynı haberinde, Güney Kıbrıs’ın bu son ay içerisinde-seçimlere rağmen- yeni Türk sondajları ile karşı karşıya kalması durumuna bağlı olarak önleyici faaliyetlerde bulunduğunu yazdı.
Habere göre Rum Yönetimi, Ankara’ya Doğu Akdeniz’deki gerilime yönelik olarak “alçak ton mesajın” geçilmesi için Paris, Berlin, Washington ve Londra gibi başkentlerde girişimlerde bulundu.
 
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