AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı

AB Dış İlişkiler Servisi Orta Asya Bölüm Başkanı Dietmar Krissler, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na katılımının onaylanmasının “olumsuz sonuçlar doğuracağı” uyarısında bulundu.

Haravgi ve diğer gazeteler, Brüksel’de bir düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen “Özbekistan-AB’nin Orta Asya’daki Stratejik Ortağı” konulu konferansta konuşan Dietmar Krissler’in, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na kabul edilmesinin “olumsuz sonuçlar doğuracağı” uyarısında bulunduğunu yazdı.

Gazetenin “Euractiv” haber sitesine dayandırdığı habere göre, Krissler’in konferanstaki konuşmasında, “Orta Asya ülkeleriyle işbirliğinin gelişmesinin, Kuzey Kıbrıs’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci olarak kabulüne onay verip vermeyeceklerine bağlı olacağı” uyarısı yaptığını aktardı.

Habere göre, Krissler, KKTC’nin statüsünün yükseltilmesi konusunda “üye devletlerimizden birinin büyük hassasiyeti var” ifadelerini de kullandı.

