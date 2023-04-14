ABD ve İngiltere’nin yaptırım kararını AB’nin de benimseme ihtimali Güney'i endişelendirdi

ABD ve İngiltere’nin, Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya’nın uluslararası finans-bankacılık sistemine erişimini engellemek maksadıyla yaptırım uygulaması konusunda ABD ve İngiltere’nin yaptırımları Rum yönetimi açısından bağlayıcı değil ancak yaptırımların, AB tarafından benimsenmesi halinde Rum yönetimini de bağlayacak olması nedeniyle endişe yaratıyor

ABD ve İngiltere’nin, Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya’nın uluslararası finans-bankacılık sistemine erişimini engellemek maksadıyla yaptırım uyguladığı özel ve tüzel kişiler listesine Güney Kıbrıs’tan giren özel ve tüzel kişi sayısının 30’a yükselmesi üzerine Rum Başkanlık Sarayı’nda olağanüstü toplantı yapıldı.

Gazetelerin manşetten aktardığı habere göre, ABD ve İngiltere’nin yaptırımları Rum yönetimi açısından bağlayıcı değil ancak yaptırımların, AB tarafından benimsenmesi halinde Rum yönetimini de bağlayacak olması nedeniyle endişe yaratıyor.

Politis manşetten verdiği “Lefkoşa Kıbrıslılara Yaptırımlardan Rahatsız… Başkanlıkta Olağanüstü Toplantı… Sonuçlar ve Uzantıları İnceleniyor” başlıklı haberinde, Başkanlık Sarayı’ndaki olağanüstü toplantıda, Güney Kıbrıs’ın “muteber para-finans ve yatırım merkezi” adının korunması için kararlar alındığını yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in son Avrupa Konseyi toplantısındaki konuşmasında Rusya’ya yaptırımların ve yaptırımları ihlal eden üçüncü ülkelere yaptırımların daha da sertleştirilmesinden yana tavır ortaya koyduğunu hatırlattı.

Gazeteye göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Hristodulidis’in “meseleyi çok ciddi bulduğunu ve tamamen halledilmesi için net direktifler verdiğini” söyledi. Letimbiotis, dünkü toplantıda görüş alışverişinde bulunulduğunu, konunun daha ileri yönetilmesine ve yaptırım kararını gündeme getiren verilerin incelenmesine karar verildiğini açıkladı.

Rum Başkanlık Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos, ABD’nin yeni yaptırım listesinde yer alan “Kıbrıs” vatandaşlarından 6’sının çifte vatandaşlığa, bir kısmının üçlü vatandaşlığa sahip olduğu bilgisini verdi.

Fileleftheros, “Listelerle Ok Yaydan Çıktı” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin ABD ve İngiltere’nin Rumlara yönelik yaptırımları nedeniyle alarma geçtiğini, yaptırım listesine yeni isimler eklenmesiyle ve yaptırımları AB’nin de benimsemesi ihtimali yüzünden endişelerin tırmandığını vurguladı.

Alithia, “Hesaplarını Dondurdular” başlıklı manşet haberinde Rum bankalarının, Rusya’nın Ukrayna savaşını destekleyen Rus oligarklarla iş birliği yaptıkları gerekçesiyle ABD ve İngiltere’nin yaptırım kararı aldığı Rum vatandaşı özel ve tüzel kişilerin banka hesaplarını dün dondurduğunu yazdı.

Haravgi “Kıbrıs Yaptırım Listeleriyle Yeniden Hedef Tahtasında” başlıklı manşet haberinde, ABD ve İngiltere denetim makamlarının kuşkularının “altın pasaportlarla” da ilgili göründüğüne dikkat çekti.

