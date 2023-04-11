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ABD denizaltısı, Limasol’da

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ABD'ye ait saldırı denizaltısı, Limasol limanına demirledi. TC Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin GKRY'yi silahlanmaya teşvik eden adımlarının, kalıcı çözümü hiçbir şekilde katkıda bulunmadığını belirtti

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ABD denizaltısı, Limasol’da
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ABD’ye ait hızlı saldırı denizaltısı USS San Juan, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Limasol kentine demirledi.
ABD donanmasından yapılan açıklamada, Limasol Limanı'na ziyaretin planlı olduğu belirtilirken, “ziyaret, ABD ve Güney Kıbrıs'ın bölgede güvenlik ve istikrarı destekleme konusundaki sarsılmaz kararlılığını gösteriyor” denildi.
USS San Juan, Amerikan Donanması’nın Los Angeles sınıfı denizaltılarından Los Angeles sınıfı denizaltılar, ABD’nin denizaltı kuvvetlerinin omurgasını oluşturan nükleer enerjili hızlı saldırı denizaltıları olarak biliniyor.
Amerikan Savunma Bakanlığı, ABD’ye bölgede daha fazla ‘askeri seçenek’ sunabilmek adına Akdeniz’de genişletilmiş bir uçak gemisi görev grubu bulundurma kararı almıştı. Bu kapsamda, USS George H.W. Bush ve ona eşlik eden çok sayıda savaş gemisi, Suriye’ye doğru yola çıkmıştı.
Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti  Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) "ABD'ye ait USS San Juan saldırı denizaltısını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) limanlarından birine demirlemesi ve GKRY'nin silahlanma faaliyetleri" konusunda yaptığı açıklamayı desteklediklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KKTC ile de birçok kez vurgulandığı gibi, ABD'nin Kıbrıs Adası'ndaki dengeyi bozma pahasına attığı ve GKRY'yi silahlanmaya teşvik eden adımların, bölgenin istikrarına ve Kıbrıs meselesinin adil, sürdürülebilir ve kalıcı çözümüne hiçbir şekilde katkıda bulunmadığı belirtildi.
AMERİKAN DENİZALTISI, TV YAYINLARINI FELÇ ETTİ
Öte yandan Limasol limanına demirleyen Amerikan denizaltısı “USS San Juan”dan gelen parazitlerin özel karasal dijital televizyon ağı şirketi “Velister”in yayınlarını felç ettiği bildirildi.
Güney’de yayımlanan Haravgi “Amerikan Denizaltısından Velister Sinyaline Parazit” başlıklı haberinde, Limasol sakinlerinin iki gündür Velister yayınlarını alamadıkları yazdı.
 
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