banner913
banner885
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
8 0
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
12 0
 
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
14 0
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
17 0
Bakan Çavuşoğlu'ndan G20'de BM için kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu
Bakan Çavuşoğlu'ndan G20'de BM için kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu
14 0
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
26 0
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
21 0
banner915

AB ve Euro Bölgesi’ndeki en yüksek işsizlik Güney Kıbrıs'ta

banner476

banner825
AB ve Euro Bölgesi’ndeki en yüksek işsizlik Güney Kıbrıs'ta
banner721
Avrupa İstatistik Birimi’nin yayımladığı veriler Güney Kıbrıs’ın, ekonomik kalkınma hızının yüksek olmasına karşın AB üyesi ve Euro Bölgesi ülkeleri arasında işsizliğin en yüksek olduğu ülke olduğunu gösterdi.
Haravgi’nin haberine göre, Ocak 2023’te Güney Kıbrıs’taki işsiz sayısı Aralık 2022’ye göre 7 bin kişi artarak 36 bin kişiye, işsizlik oranı da yüzde 6’dan yüzde 7’ye yükseldi.
Sözü edilen dönemde AB’deki işsizlik oranı yüzde 6,3’ten yüzde 6,1’e, Euro Bölgesi’nde de yüzde 6,9’dan yüzde 6,7’ye düştü.
Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi verilerine göre ise 36 bin işsize ek olarak yaklaşık 42 bin kişinin yarı zamanlı çalışan olduğunu belirten gazete, 15-24 yaş grubundaki gençler arasındaki işsizliğin diğer yaş gruplarındaki işsizlerin iki katı (yüzde 19,2 /7 bin 952 kişi) olduğuna dikkat çekti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.