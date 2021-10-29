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6 kilo hintkeneviri ele geçirildi

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6 kilo hintkeneviri ele geçirildi
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Larnaka’da 6 kiloya yakın Hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi; önceki gün 200 kök Hint keneviri fidanı ele geçirilen Para Pedi’deki iki eski binada bulunan kurutulmuş Hint keneviri bitkisinin miktarı da iki günde hesaplanabildi.
Fileleftheros önceki gün, durdurulup aranan iki araba ve evlerde yapılan aramada ele geçirilen 6 kiloya yakın Hintkeneviri türü uyuşturucuyla ilgili 3 kişinin yakalandığını, 34 ve 24 yaşındaki iki kişi hakkında 8’er, 31 yaşındaki şüpheli hakkında ise 2 gün tutukluluk emri alındığını yazdı.
Olayla ilgili aranan evlerden birinde bir miktar Hint keneviri türü uyuşturucu, hassas terazi, vakum makinesi ve diğer emareler bulunduğu kaydedilen haberde, 52 yaşındaki ev sahibinin aranmakta olduğu belirtildi.
Aynı gazete önceki gün Para Pedi’deki, 200 kök Hintkeneviri fidanı yetiştirilen iki eski binadan birinde hasat edilmiş ve kurutulmuş Hint keneviri bitkisi miktarının 10 kilo olduğunu yazdı, bulunan miktarının tam iki günde hesaplanabildiğine dikkat çekti.
 
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