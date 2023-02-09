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“6 ay içinde Kıbrıs’ta deprem olabilir”

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Rum Sismoloji Uzmanı Kiriakos Solomis, Türkiye’deki deprem nedeniyle Kıbrıs’tan geçen fay hattının etkileneceği vurguladı ve 6 ay içinde Kıbrıs’ta, şiddeti 6.5’i geçmeyecek deprem yaşanabileceği konusunda uyarı yaptı

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“6 ay içinde Kıbrıs’ta deprem olabilir”
Rum Sismoloji Uzmanı Kiriakos Solomis, Türkiye’deki depremden sonraki 6 ay içinde Kıbrıs’ta, şiddeti 6.5’i geçmeyecek deprem yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, sismoloji öğretmenleri Kostas Papazahos ile Efthimios Lekkas’ın da, Türkiye’deki deprem nedeniyle Kıbrıs’tan geçen fay hattının etkileneceği değerlendirmesinde bulunduklarını yazdı.
Gazete, Solomis’in, son 150 yıl içinde Kıbrıs’ta büyüklüğü 6.5’i geçen herhangi bir deprem yaşanmadığını ve olası bir depremde, en fazla etkilenecek bölgelerin Apostolos Andreas Manastırı, Dipkarpaz, Mağusa, Paralimni ve Larnaka olacağını ifade ettiğini kaydetti.
Habere göre Solomis, deprem nedeniyle Türkiye’de yaşanan manzaraların Güney Kıbrıs’ta yaşanmasının beklenmediğini, çünkü binaların yapı ve muhafaza bakımından daha iyi durumda olduğunu söyledi.
Solomis, her ne kadar son yıllarda yapılan binalar sağlam olsa da, 1994’te yayınlanan deprem yönetmeliği öncesinde inşa edilen binaların tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.
Gazete, Kıbrıs’taki tektonik plakanın her yıl 5-6 santim kayma yaptığını ve Türkiye’deki depremin, 250 kilometrelik sismik kuşağı aktif hale getirdiğini yazdı.
 
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