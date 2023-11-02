24 bin kişi yoksunluk içerisinde

Güney’de nüfusun yüzde 2,7’si temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun. Pahalılık ise Rumların karşı karşıya bulunduğu en acil sorun olarak gösterildi

Rum İstatistik Enstitüsü, Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 2,7’lik kesiminin ciddi anlamda maddi ve sosyal yoksunluk içerisinde yaşadıklarını açıkladı.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, Rum İstatistik Enstitüsü’nün 2022 yılına ilişkin verilerinin, nüfusun 2,7’lik bir oranına denk gelen 24 bin kişinin ciddi maddi ve sosyal yoksunluk içerisinde yaşadıklarını açıkladığını yazdı.

Gazete, söz konusu araştırmanın ev kirası, elektrik ve su faturaları ödenmesi gibi ekonomik maddelerin yanı sıra, internet erişimi, yeni kıyafet alımı, iki çift yeni ayakkabıya sahip olma ve her hafta kendi öz bakımı için para harcayabilme gibi sosyal kriterleri de içerdiğini belirtirken, yüzde 2,7’lik oranda bulunan kişilerin bu 13 kriterden en az 7’sinden yoksun olduklarını aktardı.

RUMLARIN EN ACİL SORUNU PAHALILIK

Güney Kıbrıs’ta geçen eylül ayında yüzde 4.3, 2022 yılının ekim ayında ise yüzde 8,6 olan enflasyon oranının bu yılın ekim ayında ise yüzde 3,3’e düşebileceği, ancak pahalılığın Kıbrıslı Rumların karşı karşıya bulunduğu en acil sorun olarak kalmaya devam ettiği haber verildi.

“Eurostat” tarafından önceki gün yayımlanan verilere dayanarak, geçen eylül ayında yüzde 8,5 olan gıda fiyatlarındaki artış temposunun ekim ayında yüzde 5,8’e düştüğünü yazan Fileleftheros gazetesi, enerji fiyatlarının ise eylül ayındaki yüzde 0,4’lük yükselişle kıyaslandığında yıllık bazda yüzde 1,3 oranında arttığını kaydetti.

Haberde hizmet sektöründeki enflasyonun ise biraz azaldığı ve eylül ayında yüzde 3,5 olan fiyat artış temposunun yüzde 3,2’ye düştüğü de kaydedildi.

Gazete yapısal enflasyonun ise yüzde 3,5’ten yüzde 2,8’e düşüğünü ekledi.



