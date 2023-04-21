banner913
banner932
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
31 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
27 0
 
Döviz rekora doymuyor
Döviz rekora doymuyor
27 0
Koopspor ve Savoy Marmara galip
Koopspor ve Savoy Marmara galip
22 0
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
23 0
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
19 0
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
17 0
banner915

19 yaşındaki genç Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

banner476

banner825
19 yaşındaki genç Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
banner931
Güney Kıbrıs’ta 19 yaşındaki bir gencin, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 7-20 Nisan tarihleri arasında yapılan 63 bin 125 test neticesinde 1546 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini ve bu süre zarfında 19, 79 ve 88 yaşındaki 3 erkek ile 82 yaşındaki bir kadının, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Açıklamada, 46 kişinin hastanelerde Covid-19 tedavisi gördüğü ve 6’sının durumunun ciddi olduğu; pozitiflik oranının da yüzde 2,44 olduğu kaydedildi.
Güney Kıbrıs’ta pandeminin başından bu yana toplam 658 bin 450 Covid-19 vakası tespit edilirken, 1354 kişi de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında ayrıca, bir sonraki Covid-19 bilançosunun 6 Mayıs’ta açıklanacağı belirtildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.