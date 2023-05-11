19 yaşındaki danışman, Hristodulidis'in nedimesi çıktı

Rum lider Hristodulidis’in, bütçede ilgili ödenek ve üniversite diploması olmamasına rağmen Turizm Müsteşarlığı’na danışman olarak atadığı 19 yaşındaki kız, tepkiler üzerine istifa etti. Danışmanın, Hristodulidis’in “nedimesi” olduğu öğrenildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, bütçede ilgili ödenek ve üniversite diploması olmamasına rağmen Turizm Müsteşarlığı’na danışman olarak atanan ancak tepkiler üzerine önceki gün istifa eden 19 yaşındaki şahsın, Hristodulidis’in “nedimesi” Marilena Rauna olduğu belirtildi.

Rum gazeteleri haberi, Hristodulidis hükümeti tarafından yapılan atamaların tartışma konusu olmaya devam ettiğine dikkat çeken çeşitli başlıklar altında aktardı.

Rauna’nın Hristodulidis’e yakınlığına dikkat çeken Haravgi “Nikos Hristodulidis’in Nedimesinin Atanmasıyla İlgili Araştırma… Sayıştay Başkanı: Tamamen Yasadışı Davrandı, Devlet Bütçesinde Onaylanmış Ödenek Yok” başlıklı haberinde, Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in konuyla ilgili araştırma başlatacağı açıklamasına yer verdi.

Mihailidis, ASTRA’ya yaptığı açıklamada, Rum Başkanlık bütçesinde atanması muhtemel danışman için yüzde 10 gibi sembolik bir bütçe olmakla birlikte atama için gereken ek ödeneğin talep edilmemesinden dolayı yasa dışı işlem yapıldığını belirtti.

Gazeteye göre, Turizm Müsteşarı Kostas Kumis atama ile Hristodulidis’in hiçbir ilgisi olmadığını savunduğu dünkü açıklamasında, Marilena Rauna’nın danışmanlık görevinden “istifa ettiğini” açıkladı.

Politis haberi “İstediklerini Alıyor, İstedikleri Kadar Ödüyorlar… Başkanlığa ve Bakanlık Ofislerine Ekspres Prosedürlerle ve Evsaf Talep Edilmeden Danışman Atamaları” başlığıyla manşete çekti

Fileleftheros haberi “Hükümet Kararları Yüzünden Ağır Baskı Altında” ve “Hükümete Yeni Ateş… Odysseas Mihailidis Marilena Rauna’nın Atanması Konusuna İzahat İstiyor” başlığıyla aktardı.

