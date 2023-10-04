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17 kilo uyuşturucu madde ile geldi

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17 kilo uyuşturucu madde ile geldi
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İtalya’dan Güney Kıbrıs’a seyahat eden bir kişinin valizinde yapılan aramada 17 kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Fileleftheros gazetesi, İtalya’dan Baf Havaalanına gelen bir yolcunun hareketlerinden şüphelenen Rum gümrük memurlarının yolcunun valizinde arama yaptıklarını ve 17 kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirdiklerini yazdı.
Habere göre yolcu tutuklanırken soruşturma ise devam ediyor.
 
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