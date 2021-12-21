10’uncu parselde yapılacak teyit sondajı çalışmalarını aksayacak

Rum Meteoroloji Dairesi Müdürü Kleanthus Nikolaidis’in açıklamasına dayanarak, olumsuz hava koşullarının, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB içerisindeki 10’uncu parselde yapılacak teyit sondajı çalışmalarını geciktirecek

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 10’uncu parselde yapılacak teyit sondajının hava koşullarından ötürü gecikeceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Meteoroloji Dairesi Müdürü Kleanthus Nikolaidis’in açıklamasına dayanarak, olumsuz hava koşullarının, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB içerisindeki 10’uncu parselde yapılacak teyit sondajı çalışmalarını geciktireceğini yazdı.

Habere göre, Rum Meteoroloji Dairesi Müdürü Nikolaidis, bahse konu bölgede 10 bofora ulaşan kuvvetli güneybatı rüzgarının bulunduğunu, bunun da çalışmalar için gerekli olan prosedürleri güçleştirdiğini ifade etti.

Gazete haberinde, ExxonMobil-Qatar Petroleum adına teyit sondajını yapacak Stena Forth sondaj gemisinin de 10’uncu parselde bulunduğunu yazdı.