banner762
banner753
Vatandaşlar umutsuz, çaresiz ve kızgın
Vatandaşlar umutsuz, çaresiz ve kızgın
18 0
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
9 0
 
28 0
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
24 0
Cihangir, Girne’ye patladı
Cihangir, Girne’ye patladı
61 0
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
21 0
Gıravatlılar’ın gecesi
Gıravatlılar’ın gecesi
51 0
banner661
banner726

10’uncu parselde yapılacak teyit sondajı çalışmalarını aksayacak

banner476

Rum Meteoroloji Dairesi Müdürü Kleanthus Nikolaidis’in açıklamasına dayanarak, olumsuz hava koşullarının, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB içerisindeki 10’uncu parselde yapılacak teyit sondajı çalışmalarını geciktirecek

banner714
10’uncu parselde yapılacak teyit sondajı çalışmalarını aksayacak
banner721
Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 10’uncu parselde yapılacak teyit sondajının hava koşullarından ötürü gecikeceği belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, Rum Meteoroloji Dairesi Müdürü Kleanthus Nikolaidis’in açıklamasına dayanarak, olumsuz hava koşullarının, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB içerisindeki 10’uncu parselde yapılacak teyit sondajı çalışmalarını geciktireceğini yazdı.
Habere göre, Rum Meteoroloji Dairesi Müdürü Nikolaidis, bahse konu bölgede 10 bofora ulaşan kuvvetli güneybatı rüzgarının bulunduğunu, bunun da çalışmalar için gerekli olan prosedürleri güçleştirdiğini ifade etti. 
Gazete haberinde, ExxonMobil-Qatar Petroleum adına teyit sondajını yapacak Stena Forth sondaj gemisinin de 10’uncu parselde bulunduğunu yazdı.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.