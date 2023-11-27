1 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Baf sakini 43 yaşındaki kişinin tasarrufunda toplam bir kilo kokain tespit edildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Narkotik Şube polislerinin, kontrol için durdurduğu 43 yaşındaki şahsın kullandığı araç içerisinde naylon poşette yer alan bir kilo kokainin yanı sıra terazi ve 4 bin Euro nakit para tespit ettiğini yazdı.

Habere göre 43 yaşındaki şahıs tutuklandı.

