banner913
banner932
MTG, gol yağdırdı
MTG, gol yağdırdı
15 0
Binatlı fırsatı tepti
Binatlı fırsatı tepti
334 0
 
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
23 0
Sizleri unutmadık, unutmayacağız
Sizleri unutmadık, unutmayacağız
19 0
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
14 0
Dublin'de bıçaklı saldırı
Dublin'de bıçaklı saldırı
17 0
Gazze'de ateşkes başlıyor
Gazze'de ateşkes başlıyor
13 0
banner964
banner985

1 kilo uyuşturucuyla yakalandı

banner989

banner974
1 kilo uyuşturucuyla yakalandı
banner971
Baf sakini 43 yaşındaki kişinin tasarrufunda toplam bir kilo kokain tespit edildiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi Rum Narkotik Şube polislerinin, kontrol için durdurduğu 43 yaşındaki şahsın kullandığı araç içerisinde naylon poşette yer alan bir kilo kokainin yanı sıra terazi ve 4 bin Euro nakit para tespit ettiğini yazdı.
Habere göre 43 yaşındaki şahıs tutuklandı.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.